ظواهر جوية متوقعة وتحذيرات من «الأرصاد».. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، في مختلف المدن والمحافظات.

ويشهد اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد وفق بيان الطقس والظواهر الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ظواهر جوية متوقعة

وتنشط الرياح على مدار اليوم، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوادي الجديد.

فرص سقوط الأمطار

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتوقع الخبراء، أن يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 أمتار، ما يستوجب على المصطافين والمتواجدين في هذه المناطق توخي الحذر، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.