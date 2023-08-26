هل نشهد عاصفة ترابية اليوم؟.. تعرف على أماكن نشاط الرياح المثيرة للرمال

شهدت محافظة الوادي الجديد أمس الجمعة نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي حجبت الرؤية على الطرق، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الساعات القادمة، والذي يسوده طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على بعض المناطق.

أماكن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.. هل تصل حد العاصفة؟

وعن الأماكن التي تشهد نشاط الرياح اليوم، فيتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولكنها تكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد، ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة، ولكنها لا تصل إلى حد العاصفة الترابية.

واستكمالًا لتحذيرات هيئة الأرصاد من طقس الساعات المقبلة، فأوضحت أيضا أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترت/الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.