«الأرصاد» تكشف ملامح طقس الأسبوع الجديد: حار أم بارد؟

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعارات عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ملامح طقس الأسبوع الجديد، مؤكدة استمرار التحسن في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة في الأسبوع الجديد

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن درجات الحرارة المتوقعة في الأسبوع الجديد كالتالي:

- القاهرة الكبرى

العظمى: 33 – 34 درجة

الصغرى: 24 – 25 درجة

- الوجه البحري

العظمى: 33 – 34

الصغرى: 24 – 25

- السواحل الشمالية

العظمى: 31 – 32

الصغرى: 23 – 24

- جنوب سيناء

العظمى: 39 – 40

الصغرى: 29 – 30

- شمال الصعيد

العظمى: 35 – 36

الصغرى: 23 – 24

- جنوب الصعيد

العظمى: 42 – 43

الصغرى: 28 – 29

موقف الأمطار

وأشارت مدير مركز الاستشعارات عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لتساقط الأمطار الخفيفة على أقصى المناطق الشمالية الغربية كالسلوم ومطروح، وعن حالة الملاحة البحرية، قالت إن البحرين الأحمر والمتوسط مهيئين للصيد والملاحة باستثناء منطقة خليج السويس فهي مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 3.5 متر.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، نصيحة للمواطنين، مؤكدة ضرورة عدم التعرض للشمس في الفترة من وقت الظهر حتى العصر، وارتداء الملابس القطنية.