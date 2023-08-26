مصر تحتضن تدريب النجم الساطع بمشاركة 34 دولة خلال أيام

أعلنت القوات المسلحة عن انعقاد تدريب «النجم الساطع 2023» في الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى يوم 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، برومو للتدريب المشترك النجم الساطع 2023، والذي يُعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

واختتمت القوات المسلحة البرومو قائلة: «التدريب المشترك النجم الساطع 2023.. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية».