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مصر تحتضن تدريب النجم الساطع بمشاركة 34 دولة خلال أيام

كتب:

محمد مجدي
12:07 م | السبت 26 أغسطس 2023
شعار القوات المسلحة المصرية

شعار القوات المسلحة المصرية

أعلنت القوات المسلحة عن انعقاد تدريب «النجم الساطع 2023» في الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى يوم 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، برومو للتدريب المشترك النجم الساطع 2023، والذي يُعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

واختتمت القوات المسلحة البرومو قائلة: «التدريب المشترك النجم الساطع 2023.. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.