وزارة الدفاع الروسية تكشف أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد

عقدت وزارة الدفاع الروسية مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، توضح فيه حجم الخسائر التي تعرضت لها مؤخراً دولة أوكرانيا، في ظل الأزمة الراهنة بين البلدين، التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022 ومستمرة حتى الآن.

وزارة الدفاع الروسية توضح سبب تقهقر أوكرانيا

وذكرت فضائية «روسيا اليوم» أن وزارة الدفاع الروسية كشفت عن وجود أعمال عدائية نشطة خلال 16 يوماً، وهذا كبد أوكرانيا خسائر كبيرة، لذا عملت على تقليل الهجوم المضاد على روسيا، من أجل استجماع القوى، فيما أشار الرئيس الروسي إلى أنه رغم تفوق بلاده، حتى الآن، إلا أن أوكرانيا قادرة على الاحتفاظ بقدرتها الهجومية، لافتاً إلى أنها نفذت هجوماً مضاداً قبل أسبوع، باء بالفشل.

الدفاع الروسية تؤكد مهاجمة مستودع أسلحة أجنبية

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها المنشور على موقع القنوات القصيرة الروسي «تليجرام»: «تمكن سلاح الجوي الروسي في الليلة الماضية، من شن هجمة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع، ومعدات عسكرية مقدمة إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ الضربة الموجهة بنجاح.

وأضاف البيان أن القوات الجوية والمدفعية من وحدات مجموعة «فوستوك»، في اتجاه زابوروجيه، استطاعت تدمير قوات العدو في مناطق متفرقة، وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين، وتدمير دبابتين، و4 مركبات قتالية للمشاة، و8 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر «دي-20».