بريطانيا تبدأ التحقيق في رسائل إلكترونية أرسلتها وزارة الدفاع بالخطأ إلى مالي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن السلطات البريطانية، ذكرت اليوم الجمعة، أنها تحقق في إرسال رسائل بريد إلكتروني خاصة بوزارة الدفاع إلى مستلم آخر عن طريق الخطأ، بعدما أفادت تقارير بأن الرسائل التي كانت موجهة للمخابرات العسكرية الأمريكية انتهى بها المطاف في مالي حليفة روسيا، وأن مسؤولين من وزارة الدفاع كانوا يحاولون الاتصال بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، لكنهم أرسلوا بطريق الخطأ الرسائل إلى مالي، مشيرة إلى أن «اسم المجال» الخاص بهما على الإنترنت متشابه.

المعلومات التي أُرسلت ليست شديدة الحساسية

ولدى مالي علاقات وثيقة مع روسيا منذ انقلاب عام 2021 بينما تنأى بنفسها عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ودول غربية أخرى، وطلبت السلطات الشهر الماضي من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة البلاد، وصرحت بريطانيا بأن المعلومات التي أُرسلت بالخطأ ليست شديدة الحساسية، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: «فتحنا تحقيقًا بعد إعادة توجيه عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ إلى مجال بريد إلكتروني غير صحيح».

وأضاف: «نحن واثقون من أنها لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تعرض أمن العمليات أو البيانات الفنية للخطر»، وأفادت القناة في تقرير لها، أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالجيش الأمريكي ظلت تُرسل بشكل خاطئ إلى اسم المجال الخاص بمالي على مدار سنوات بسبب انتشار هذا الخطأ الطباعي.

الدفاع البريطانية تأخذ الحادث على محمل الجد

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنها تأخذ الحادث على محمل الجد، لكنها قللت من أهمية ما أُرسل بطريق الخطأ، وقال المتحدث باسم الوزارة: «تتم مشاركة جميع المعلومات الحساسة على أنظمة مصممة لتقليل مخاطر التوجيه الخاطئ»، وأضاف: «تراجع وزارة الدفاع عملياتها باستمرار وتنفذ حاليا برنامج عمل لتحسين إدارة المعلومات، ومنع فقدان البيانات، والتحكم في المعلومات الحساسة».