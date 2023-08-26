حزب المؤتمر: توطين صناعة السيارات في مصر يوفر عملة صعبة وفرص عمل للشباب

قال رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له منذ قليل، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا اقتصاديا بين مصر والدول الإفريقية في عديد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة السيارات نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأكد حزب المؤتمر، أن توطين صناعة السيارات ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة، ومنها السيارات، وذلك من خلال توفير كل المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة.

ولفت الحزب إلى أن القطاع الخاص يسهم في الاقتصاد بنسبة 65%، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية.

اجتماعات القمة الـ15 لتجمع «بريكس»

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسؤولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب إفريقيا.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.