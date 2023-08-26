أستاذ سياسة: انضمام مصر لـ«بريكس» يؤكد جديتها في تحقيق إصلاح اقتصادي

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة الخارجية، بجامعة بني سويف، إن التحاق مصر بمجموعة «بريكس» يؤكد أنها تسير في اتجاه واضح نحو إصلاح اقتصادي ضخم، يشمل كل القطاعات، موضحا أن هذا الانضمام سيكون عاملا مهما في نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي عندما يتم تنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء.

زيادة فرص الاستثمار

واضاف «الريس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محاولة خلق سوق مالي جديد بعيد عن الدولار يجعل الدول الأعضاء خارج دائرة هذه العملة، والمكاسب لن تكون في هذه الحالة اقتصادية فقط، بل سيزيد هذا من فرص الاستثمار بشكل كبير، إضافة إلى فتح سوق سياحي جديد للدولة، وهذا بالطبع سيكون له فائدة كبيرة على مصر.

دعم الصادرات

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التعامل بعملة محلية واحدة بين الدول الأعضاء في «بريكس»، والتي تمثل بدورها قوة اقتصادية كبيرة، سيزيد من قدرة مصر على الاستيراد والتصدير، ويفتح الباب أمام تبادل الخدمات المختلفة بين الدول.