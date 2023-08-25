الكرملين: قمة «بريكس» مهمة جدا من حيث نتائجها وغير موجهة ضد أي طرف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قمة «بريكس 2023»، التي عُقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، وأن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على العكس من ذلك، فهي تهدف إلى التعاون المتبادل والمنفعة.

بيسكوف: مجموعة «بريكس» ليست ضد أحد

وأضاف بيسكوف، أن القمة في الواقع مهمة للغاية، من حيث نتائجها، سواء من حيث الموضوع الموسع أو التركيز من جانب الدول المشاركة على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات الدول، والنظرة العالمية للدول، مشيرا إلى أن مجموعة «بريكس» ليست ضد أحد والبلدان نفسها، بالعكس هي تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل.