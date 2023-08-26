والدة الشهيد «أبو شقرة»: ربنا ينصر مصر.. والحمد لله على نعمة الأمن والأمان

قالت السيدة سعاد محمد يوسف، والدة الشهيد محمد أبوشقرة إنها فقدت ابنها الوحيد فداءا للوطن وتراب الوطن، «ابني كان راجل وشهم وكان خدوم ويخدم كل الناس من غير لما يتكلم ويقول عملت، وكان فيه كل الصفات الحسنة ومش بقول كدا علشان هو ابني، كل الصفات الحلوة كانت متجمعة في الولد ده، وكان دايما يعمل الخير من غير ما يقول عليه».

والدة الشهيد أبو شقرة: ابني كان يعشق تراب مصر وعينه كانت بلاده

وأضافت والدة الشهيد محمد أبو شقرة مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن ابنها الشهيد البطل كان يعشق تراب مصر، عينه كانت بلاده مصر، مؤكدة «ابني كان عارف أنه هيستشهد، وأنا كنت عارفة انه هيستشهد، وكنت دايما أبص لأبني وكنت عارفة أنه هيموت شهيد، وكان بيسافر مأموريات ومكانش يقولي، ولما أقوله رايح فين يقولي الساحل، وكان بيخاف عليا علشان ما أقلقش لأني كنت دايما بقلق وبخاف عليه، وكنت أقوله دول مكرمينك في الداخلية وكل شوية تتفسح وتروح الساحل وكان يبصلي ويضحك».

والدة الشهيد: الحمد لله أنه ربنا كتب لابني الشهادة

وتابعت والدة الشهيد محمد أبو شقرة أن فقدانها لأبنها الوحيد كانت صدمة قوية، كما أن والده منذ فقدانه لابنه لم يتماسك حتى لحق بابنه الشهيد ووافقته المنية أيضا، مشددة «الحمد لله إن ربنا كتب لابني الشهادة، ده راح متكرم في الأرض ومتكرم في السماء، وراح فداءا لبلاده، ودم كل الشهداء فداءا لمصر، وبنفتخر أنه ابني راح معزز ومكرم في الأرض والسماء شهيد، والكل فاكر محمد لحد النهاردة وبيكرمه».

والدة الشهيد: ربنا ينصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

واستكملت والدة الشهيد محمد أبوشقرة «ربنا ينصر البلد دي وينصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقدره ويكافئه ويقويه، وأحلى حاجة أنه قضى على الإرهاب، والحمد لله على الأمان اللي عايشينه وكنا فين وبقينا فين».