أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة آخر جراء 85 قصفا روسيا على زابوروجيا

أعلن يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني، اليوم السبت، أن مدنيًا لقي مصرعه، بينما أُصيب آخر جراء 85 غارة وقصفًا شنتها القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ضربات جوية وصاروخية

وأضاف «مالاشكو» أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، شنّ الروس 85 غارة على 26 بلدة تابعة لإقليم زابوروجيا.

وأشار إلى أن هناك أيضًا 10 هجمات بالمدفعية الثقيلة على عدد من المدن، بجانب الضربات الجوية والصاروخية.