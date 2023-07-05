«الكرملين»: تهديدات كييف بقصف محطة زابوروجيه عواقبها كارثية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إنّ تهديدات قادة كييف بشن عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية، باتت مرتفعة وخطيرة للغاية، وقد تتسبب في عواقب كارثية.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنّ الوضع متوتر للغاية، والتهديد بشن عمليات تخريبية من قبل نظام كييف خطير ومرتفع للغاية ويمكن أن يؤدي التخريب إلى عواقب كارثية، مشيرا إلى أنّ السلطات الأوكرانية، بعد حادثة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، أثبتت أنّها لا تخشى أي شيء.

وأضاف بيسكوف أنّه يتم الآن اتخاذ وتعزيز جميع الإجراءات لمواجهة أي عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية.

وكان رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة «روس إنيرغوآتوم»، صرح أمس الثلاثاء، بأنّ كييف ستهاجم محطة زابوروجيه الكهروذرية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أنّ أوكرانيا تخطط لإسقاط ذخيرة مليئة بالنفايات المشعة من طائرة، تم إخراجها في 3 يوليو من محطة جنوب أوكرانيا النووية، مؤكدا أنّ الخطة الاحتياطية لإطلاق المواد المشعة تنص على استخدام صاروخ «توتشكا-أو» عالي الدقة مزود بنفايات مشعة.