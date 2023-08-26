الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة مواطن من 6 مسلحين في فيديو على «تيك توك»

كشفت الأجهزة الامنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بقيام (6أشخاص) مستقلين سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بمحاولة إعتراض طريقه حال إستقلاله سيارته رفقة زوجته ومحاولة سرقته بمنطقة العمرانية بالجيزة وتمكنه من الفرار.

بالفحص تبين قيام صاحب الحساب المشار إليه بإختلاق الإدعاءات المشار إليها بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.