مصرع شخص صعقا بالكهرباء في القطامية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة بعد أن تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة لشخص "مجهول الهوية" بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائى بدائرة القسم.

كشفت التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وإنصرفا فور حضور سيارة الإسعاف وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها وتبين أنه (شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبمواجهته قرر بأن المتوفى (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية") وأن المتهم الهارب شقيق المتوفى ومقيم بذات العنوان "تم ضبطه" وقررا أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وحال محاولة المتوفى قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائى، مما أدى إلى حدوث إصابته فقاما بنقله إلى السيارة قيادته والإتصال بالإسعاف، وإنصرفا خوفا من مسائلتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.