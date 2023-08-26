«الداخلية»: القبض على عاطل انتحل صفة مستشار للنصب على المواطنين بالمنوفية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة

وذكرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإنتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - عدد 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.