خبيرة صعوبات التعلم: توتر الأطفال في بداية العام الدراسي «أمر طبيعي»

قالت الدكتورة إيمان الريس، الاستشاري التربوي وخبيرة صعوبات التعلم، إنَّ التوتر والخوف الذي يصيب الأطفال مع بداية العام الدراسي هو أمر طبيعي، خصوصًا إذا كانت السنة الأولى التي يلتحق بها الطالب بالمدرسة، لذلك من الضروري أن يتعلم الأهل الطرق والأساليب التي تساعد أبنائهم على التخلص من ذلك الخوف.

خطوات يمكن للأهل القيام بها لتقليل الخوف والتوتر لدى الأطفال

وأضافت الاستشاري التربوي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنَّ هناك عدد من الخطوات التي يمكن للأهل القيام بها لتقليل الخوف والتوتر لدي الأطفال منها، تعديل مواعيد النوم واختيار مستلزمات الدراسة والتعرف على مكان المدرسة وشكل اليوم الدراسي للتخلص من التوتر الخاص ببداية الدراسة.

نشاطات مشتركة بين الأهل والأبناء لتحسين المذاكرة

وأكّدت خبيرة صعوبات التعلم في لقائها مع الإعلامية سلمى عادل، أنَّ النشاطات المشتركة بين الأهل والأبناء الخاصة بالدراسة تساعد على تحسين عملية المذاكرة وتنمي من القدرات العقلية والذهنية للطالب وبالتالي تقليل الضغط على الطالب والتوتر الدائم بسبب الاختبارات وعملية التحصيل العلمي والمذاكرة.