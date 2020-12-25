تحذير شديد اللهجة للمدخنين بالمنازل: تسببون «صعوبات التعلم» لأطفالكم

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، منشور توعوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يتضمن تحذير شديد اللهجة للرجال المدخنين داخل منازلهم، مؤكدتين أنه لا يضر نفسه فقط، ولكن أبنائه وزوجته والمتواجدين بالمنزل، مطالبة إياهم بـ«الامتناع عن التدخين فوراً».

«الالتهاب الرئوي»

وقالت الوزارة، خلال المنشور التوعوي: «تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي، والتهاب القصبة الهوائية».

صعوبة التعلم عند الطفل

وتابع المنشور: «عند تعرض الحوامل لدخان التبغ، يتسبب ذلك في انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية، وصعوبة التعلم عند الطفل».

الموت المفاجئ للرضع

وواصلت: «استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين، يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وانخفاض النمو البدني، والإصابة بسرطان الأطفال».

انخفاض وظائف الرئة

وأشارت إلى أن تعرض الأطفال لدخان التبغ، يتسبب في إصاباتهم بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو، وعدوى الأذن، وانخفاض وظائف الرئة.

وتابعت: «يُصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية».

وفي منشور توعوي أخر، حذرت وزارة الصحة، بالتعاون مع «الصحة العالمية» أيضاً، من أن تدخين «السجائر»، و«الشيشة»، قد يعرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أكدت الوزارة، أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بمرض «الانسداد الرئوي المزمن»، مطالبة المدخنين بالإقلاع عن التدخين للحفاظ على رئتيهم.

وتابعت: «الانسداد الرئوي المزمن يؤدي إلى تورم الحويصلات الهوائية في الرئتين وتمزقها، ويتسبب في إعاقة الرئتين على امتصاص الأكسجين، وطرد ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي في النهاية إلى مواجهة صعوبات في التنفس».

وأشارت الوزارة إلى أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بـ«الأمراض غير السارية»، أو ما يُعرف بين جموع المصريين «الأمراض غير المعدية»، وذلك بالإضافة للخمول البدني وقلة النشاط، والتغذية غير السليمة، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والأسباب الوراثية.