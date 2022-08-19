كل ما تود معرفته عن قسم «صعوبات التعلم» بكلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة

قدمت الدكتورة هبة أبو النيل، عميدة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، كافة التفاصيل الخاصة بقسم صعوبات التعلم، موضحة أن رؤية القسم هي إعداد أخصائيين ومعلمين مختصين يمتلكون الكفايات التي تمكنهم من أداء دورهم تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي صعوبات التعلم، وتلبيه حاجاتهم وإشباع رغباتهم حتى يستطيعوا الاندماج والتفاعل الإيجابي في المجتمع.

وأضافت «أبو النيل» لـ«الوطن»، أن أهداف القسم هي إعداد أخصائي ومعلم متخصص في مجال ذوي صعوبات التعلم، ومنح درجة البكالوريوس في علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص صعوبات التعلم، وتأهيل كفاءات قادرة على العمل مع ذوي صعوبات التعلم، وتزويد الطلاب بقاعدة علمية واسعة ومكثفة في مجال صعوبات التعلم، وتهيئة الطلاب وإعدادهم للبحث العلمي والأكاديمي لخدمة ذوي صعوبات التعلم.

مجالات عمل الطلاب بعد التخرج

وعن فرص العمل بعد التخرج، أكدت الدكتورة هبة أبو النيل، أن مجالات العمل تشمل اختصاصي صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية في مجال التعليم العام، اختصاصي صعوبات تعلم في مجال التعليم الخاص والمدارس الخاصة، اختصاصي صعوبات تعلم في المراكز الخاصة والأهلية لعلاج صعوبات التعلم، باحث في مجال اكتشاف وتشخيص وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل فرص العمل اختصاصي في غرفة المصادر بالمدارس التعليم العادي ومدارس الدمج، اختصاصي في مجال الإرشاد لذوي صعوبات التعلم والعمل في المراكز الخاصة بعلاج تأخر النطق ومشاكل الاتصال والتواصل عند الأطفال أو بالمؤسسات التي تهتم بحالات التوحد وطيف التوحد، العمل كمعلم في المدارس المخصصة لذوي صعوبات التعلم والمراكز الإستشارية.

العمل لدى المراكز المتخصصة

وتشمل أيضًا العمل لدى المراكز المتخصصة بتقديم الإرشاد والاستشارات لأولياء أمور الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل لدى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تقدم خدمات العناية والرعاية.