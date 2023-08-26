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«الداخلية»: القبض على متهم بإنهاء حياة مزارع بخرطوش في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:57 م | السبت 26 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة ميت غمر إخطارا من أحدى المستشفيات، باستقبالها عامل، مقيم بدائرة المركز، مُصاب برش خرطوش، ووفاته عقب وصوله.

تفاصيل مقتل مزارع

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة، وبسؤال شقيقه، مزارع، قرر أنه حال تواجد المجني عليه بالأرض الزراعية خاصته، فوجئ بتواجد شخص لا يعلمه، ولدى استبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته السلاح المستخدم، وهي عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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