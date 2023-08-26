رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على هاربين من 73 سنة سجن في البحيرة وكفر الشيخ

كتب:

محمد بركات
01:42 م | السبت 26 أغسطس 2023
حبس متهم - أرشيفية

حبس متهم - أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن ضبط مالك معرض قطع غيار مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، ومحكوم عليه بالحبس 49 سنة وكفالات مالية، في 58 حُكما «مستأنف - جزئي» بتهمة تبديد.

كما تم ضبط مالك مزرعة سمكية مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 86 حُكما «مستأنف - جزئي» بتهمة تبديد.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الأمن العام: سقوط 4 عصابات بدمياط نفذوا أكثر من 20 واقعة سرقة

«الأمن العام»: ضبط 10 متهمين بحيازة مخدرات في أسوان ودمياط

الأمن العام يضبط هاربين من 259 حكم حبس في البحيرة والمنوفية

حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن العام؟
بقلم محمد بركات