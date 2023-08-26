القبض على هاربين من 73 سنة سجن في البحيرة وكفر الشيخ

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن ضبط مالك معرض قطع غيار مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، ومحكوم عليه بالحبس 49 سنة وكفالات مالية، في 58 حُكما «مستأنف - جزئي» بتهمة تبديد.

كما تم ضبط مالك مزرعة سمكية مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 86 حُكما «مستأنف - جزئي» بتهمة تبديد.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.