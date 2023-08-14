الأمن العام يضبط هاربين من 259 حكم حبس في البحيرة والمنوفية

تمكن رجال الشرطة من ضبط عدد من المحكوم عليهم والهاربين من أحكام بالسجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ضبط محكوم عليه بالحبس 84 سنة

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحيرة والمنوفية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 84 سنة، وكفالات مالية في 168 حكم حبس «جزئي – مستأنف» في تهم «تبديد - شيكات».

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية محكوم عليه بالحبس 93 سنة وكفالات مالية في عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم «تبديد - مباني» وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.