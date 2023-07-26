حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن العام؟

سنوات طويلة من العمل الدؤوب في قطاع البحث الجنائي، قضاها اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام في أروقة القطاعات الشرطية المتعددة في القاهرة والإسكندرية والدلتا قبل أن ينتهي به المطاف أمس بتولى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وفق حركة ترقيات وتنقلات الشرطة لعام 2023 التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اللواء أبو عمرة مدير مباحث الوزارة

تولى اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مهام عمله الجديد صباح اليوم بعد إعلان حركة تنقلات الشرطة، وعُرف عن الرجل الكفاءة في العمل منذ التحاقه بالجهاز الشرطي، وتولى العديد من المنصاب إذ كان مفتشًا لقطاع الأمن العام بالقاهرة، ثم تولى مهمة إدارة مجموعة الأمن العام بالقاهرة والجيزة، وتم ترقيته إلى منصب نائب مدير مباحث القاهرة فى الحركة العامة 2017، وتولى منصب مدير مباحث وزارة الداخلية.

اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن البحر الأحمر والإسكندرية

اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير للأمن العام بحركة الداخلية، كان مشهودًا له بالكفاءة في البحث الجنائي عن طريق الكشف عن عدد من الجرائم، فتم ترقيته لشغل منصب مدير أمن البحر الأحمر، وعقب ذلك تولى منصب مدير أمن الإسكندرية ثم مساعد الوزير لغرب الدلتا، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسماء مساعدي وزير الداخلية في الحركة

وتنشر «الوطن» أسماء مساعدي وزير الداخلية الذين شملتهم حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 وهي كالتالي:

- لواء محمود أبو عمره حسن إمبابي– مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

- لواء محمد حسن طه على– مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

- لواء أحمد جمال على جمال الدين– مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

- لواء محمد عبد الحميد الصاوى عمار– مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

- لواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

- لواء هشام سمير محمد حسام الدين– مساعد الوزير لمنطقة القناة.

- لواء مهندس أحمد عدلى أحمد محمد– مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- لواء محمد مصطفى ضبش معوض– مدير أمن المنيا.

- لواء محمود عبد التواب محمود على هويدي– مدير أمن البحيرة.

- لواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان– مدير أمن الغربية.

- لواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران– مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.

- لواء دكتور محمود محمد سعد قمرة – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- لواء محمد كامل على عناني– مدير أمن جنوب سيناء.

- لواء وائل فؤاد زكى نصار– مدير أمن أسيوط.

- لواء جمال مصطفى علي معوض– مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

- لواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى– مدير أمن الأقصر.

- لواء مصطفى مبروك مصطفى درة– مدير أمن قنا.

- لواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية– مدير أمن كفر الشيخ.

- لواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح– مدير أمن السويس.

- لواء منار مختار حافظ حسن– مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

- لواء هشام مروان توفيق محمد شبانة– مدير أمن الإسماعيلية.

- لواء محمد زهير عبدالحميد منصور– مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.