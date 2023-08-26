خبير اقتصادي عن مكاسب مصر من انضمامها لـ«بريكس»: تتجه نحو انتعاشة اقتصادية

قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إنَ مصر تنتظر مكاسب كبيرة بعد انضمامها لمجموعة البريكس، وهو ما انعكس على مؤشرات البورصة المصرية، إذ تحولت المؤشرات الخاصة بالبورصة للمنطقة الخضراء يوم الخميس وصعدت المؤشرات لمناطق قياسية بعد الانضمام، فهذا الخبر يحمل في طياته أهمية كبيرة، أبرزها توطين التكنولوجيا، ودعم التبادل التجاري والاهتمام بسلاسل الإمداد والتوريد والتبادل التجاري المنظم بين الدول، هذا بجانب السعي السياسي للسلام بين الدول الأعضاء، وتقريب وجهات النظر، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية، التابع لهذا التجمع الاقتصادي له مردود جيد للغاية.

استخدام العملات المحلية المحلية للدول أعضاء تجمع بريكس يعزز من قيمتها

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن وجود مصر ببنك التنمية يعني تسهيل قروض ميسرة وتمويلات تنموية تهتم بالبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والأزرق وكل هذا بتكلفة منخفضة، هذا بجانب عمق التبادل التجاري والتكامل التجاري بين الدول أعضاء التجمع، واستخدام العملات المحلية المحلية للدول أعضاء تجمع البريكس، مما يعزز من قيمة العملات المحلية للدول أعضاء التجمع، مما يفقد سيطرة بعض العملات في سلة العملات وتعيد الدول تفكيرها مرة أخرى حول هذا التكتل.

وشرحت الخبيرة الاقتصادية أنَّ مصر تتجه نحو انتعاشة اقتصادية، وستخف حدة تأثير الأزمات على الاقتصاد المصري، فهذا التجمع يتوفر فيه تبادل دبلوماسي وتجاري وسياسي وتقتصادي ويشكل 32% من القوى الاقتصادية في العالم و25% من القوى السكانية بالعالم.