عضو «التنسيقية»: انضمام مصر إلى «البريكس» يحقق نتائج إيجابية في الاستثمار

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقع مصر الاستراتيجي ودورها الإقليمي بالمنطقة، ساهم بشكل كبير في انضمامها إلى مجموعة بريكس.

فوائد سياسية واقتصادية

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة «DMC»، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يعبر عن نجاح السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة.

وتابع محمد محرم، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس وتفعيل ذلك في يناير 2024، سوف يعود بنتائج إيجابية في مجال الاستثمار بمصر.