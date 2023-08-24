مدبولي: وجودنا في البريكس يمثل نقلة كبيرة لمصر ويحمل لها الخير

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نركز على الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن كل رؤساء العالم في القمة كانوا يتحدثون عن تحديات تواجهها دولهم وأنهم بحاجة لدعم القمة لهم.

وأوضح مدبولي خلال لقاء له على شاشتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، أن وجود مصر في إطار البريكس سيمثل نقلة كبيرة لمصر ويحمل لها الخير، وحاليا نستعد بالمشروعات والرؤى الاقتصادية التي تخدم مصر والمجموعة، لافتا إلى أن رئيسة بنك التنمية تحدثت عن رغبتها في زيارة مصر ومناقشة المشروعات التنموية.