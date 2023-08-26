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تفاصيل حادث فاطمة المؤمن الكويتية ووفاة شخصين.. تجاوزت الإشارة الحمراء

كتب:

غادة شعبان
02:44 م | السبت 26 أغسطس 2023
الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن

الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تعيش البلوجر والفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن، في حالة لا تُحسد عليها عقب الحادث المروري المروع التي تعرضت له، إذ اصطدمت بسيارة أخرى ما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخرين في حالة خطرة، بعدما تجاوزت الإشارة الحمراء، أثناء قيادتها لسيارتها والتي وثقته كاميرات المراقبة، وظهرت السيارة محطمة بالكامل وجرى رفعها على ونش، حتى جرى احتجازها من قبل السلطات، ويمكن معرفة باقي تفاصيل الحادث والموقف القانوني لها من هنا.

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بقلم غادة شعبان