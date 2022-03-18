زوج أصالة يمازحها بحفلها في الكويت.. وترد: أنا مش فاشونيستا (فيديو)

ظهرت الفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهما يسيران سويًا في ردهات أحد الفنادق، وهي تهمس في أذنه، ليمازحها زوجها من خلال محاولته الإمساك بطرفي «الجاكت» الأسود الذي كانت ترتديه، وذلك على هامش حفلها الغنائي بدولة الكويت، الذي أحيته، مساء أمس الخميس.

أصالة برفقة زوجها فائق حسن في الكويت

ونشر برنامج «ET بالعربي»، مقطع الفيديو، معلقًا عليه: «فيديو عفوي متداول لـ أصالة برفقة زوجها فائق حسن من الكويت»، وظهرت أصالة وهى تضحك بقولها: «أنا مو فاشينيستا، أنا افشينستت وحدة بالفاشينيستات كلهم».

أصالة تحيي حفلًا غنائيًا بالكويت

وكانت أصالة قد أحيت، مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا بدولة الكويت، مع المطرب العراقي ماجد المهندس، إذ روجت قبل الحفل على حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» بقولها: «أصحابي الغاليين بالكويت الحبيبة، اقترحوا عليّ شوية أغاني نغنيهم سوا بالحفلة، كتير مشتاقة نلتقي، وإن شاء الله كتير رح نعيش مع بعض أحلى الأوقات».

زواجهما جاء دون ترتيب

وكانت أصالة قد روت خلال ظهورها في برنامج «معكم» على شاشة قناة cbc مع المذيعة منى الشاذلي، قصة حبها وزواجها، وتأكيدها أن علاقتهما بدأت بالصداقة، وتحولت مشاعرهم للحب في يوم واحد: «لقينا نفسنا كأننا اتخلقنا لبعض.. إحنا شبه بعض بالشكل، نفس قصة الوجه، جوزي قمر وأكتر من وسيم، وكل الناس بتفكرنا شبه بعض كأننا أخوات».

وتابعت أن زواجهما جاء دون ترتيب مسبق: «أخدنا القرار دون ما نرتب ولا ننظم أي شيء بالحياة، ولا نعرف وين بدنا نسكن بالرياض أودبي أو مصر، ما كنا عارفين ولا شيء، قولنا الدنيا تتظبط علينا، وما بعرف أنا اللي بدعت الفكرة دي ولا هو».