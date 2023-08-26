9 نصائح للمواطنين قبل شراء الأدوية.. أبرزها التأكد من الصلاحية

وجهت محافظة القاهرة، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الأدوية من خلال تقرير نشرته عن جهاز حماية المستهلك، وشددت على ضرورة اتباع التعليمات حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من أي مخاطر تنجم عن تعاطي الأدوية دون اتباع التعليمات.

ضوابط شراء الأدوية

وجاءت ضوابط شراء الأدوية كالتالي:

- التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

- تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

- عدم شراء أدوية دون وصفة طبية.

- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

- يجب إبلاغ أي طبيب معالج بقائمة الأدوية التي تتناولها ونوع الحساسية الذي تتعرض له.

- يجب توثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.