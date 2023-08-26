«الصحة»: لا تغيير في خطوات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة إجراء تغير على خطوات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة لم يحدث عليها أي تغيرات والمنظومة تسير بخطي ثابتة، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين وإزالة أي عوائق أمامهم، موضحة أن عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة.

خطوات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة وجاءت على النحو التالي:-

- التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

- وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.

- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.

- وبعد ذلك يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها، وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

- وفي حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.