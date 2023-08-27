أخبار وزارة التجارة والصناعة في أسبوع.. افتتاح معرض الأثاث والديكور
كتب:
محمد سعيد الشماع
06:05 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
شهدت وزارة التجارة والصناعة العديد من الأحداث والقرارات المهمة خلال الأسبوع الماضي، والتي تهم قطاع كبير من المتهمين بالصناعة والتجارة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز الأحداث خلال الـ 7 أيام الماضية.
أبرز الأحداث والقرارات
- وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا يتضمن تعديل نص أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
- كما أصد وزير التجارة والصناعة قراراً يتضمن تشكيل لجنة من أجل وضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المنتكاملة بهدف فحص السلع الصناعية غير الغذائية.
- استقبل وزير التجارة والصناعة نائب رئيس وزراء ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية تتارستان داخل مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الآوروأسيوي
- عقد اجتماعات الجولة الـ6 من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين كل من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الآوروأسيوي في موسكو، وذلك من خلال مشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة.
- افتتاح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية، بحضور مدير مركز تحديث الصناعة نيابة عن وزير التجارة والصناعة.
- توقيع بروتوكول تعاون من جان مركز تحديث الصناعة مع شركة اتصالات في مصر من أجل دعم التحول الرقمي بالقطاع الصناعي.