وزير التجارة يبحث إمكانية مساهمة «نوفيستال إم» الروسية في مشروعات البنية التحتية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح، برئاسة «إيفان ديمشينكو» رئيس الشركة، لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري، بحضور يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إنّ الشركة ترغب في إنشاء مصنع للصلب بمصر، فضلا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء، والتعاون في مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها إلى الدول الأفريقية.

جذب المزيد من الاستثمارات العالمية

وأوضح سمير، أنّ اللقاء يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.

وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة الشركة في مشروعات البنية التحتية، وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة في التعامل مع الشركات المصرية في عمليات السداد، وجرى الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا، وسيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية.

المنطقة الصناعية الروسية في مصر

وأكد سمير، حرص الشركة والعديد من الشركات الروسية، على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية بمصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية، ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد إيفان ديمشينكو، رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة، حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.

وأضاف ديمشينكو أنّ شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتا إلى أنّ إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنويا، وتصدر إلى 60 دولة.