شقيقان يحترفان صيانة الموتوسيكلات رغم فقدهما للنطق والسمع.. «بياخدوا بإيد بعض»

شقيقان يفقدان السمع والنطق منذ نعومة أظافرهما، إلا إنهما كانا قادرين على تخطي محنتهما وتحويلها إلى منحة، ليحققا شهرة عالية في مجال صيانة «الموتوسيكلات»، لخبرتهما الكبيرة في المجال التي تجاوزت الـ30 عامًا، فكان الشقيقان يدًا واحدة يعملان طيلة اليوم دون كلل أو ملل.

حصل الشقيقان على دبلوم صنائع، ليتخذوا من صيانة الموتسكيلات باب رزق خاص بهما في ظل محنتهما التي ولدا بها وحولوها إلى أمل جديد في نفوسهم، تناقلت المهنة بينهما من الشقيق الأكبر للأصغر، ليصبحا ماركة مسجلة في صيانة الموتسكيلات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قصة كفاح الأخوين موسى وأدهم يمكن النقر على هذا الرابط