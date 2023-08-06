إسماعيل فرغلي لـ«السفيرة عزيزة»: الفن له دور كبير في دعم «الصم وضعاف السمع»

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن قناة «قلوب طيبة» للصم وضعاف السمع على يوتيوب، أقل شيء يمكن فعله لمساعدة هؤلاء الأشخاص ودور الفن أن يقف بجوارهم ويقدم لهم شيئا إيجابيا خاصًة أن عدد الصم والبكم في مصر تخطى 7 ملايين شخص.

احتياجات طبية ودينية لمرضى الصم والبكم

أضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية عبر ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc»: عند ذهابي للصم وضعاف السمع وجدت حبهم الكبير لي، وعندما وجدت هذا الحب تعجبت كثيرًا، ومن هنا بدأت اهتم بهم، موضحا: «فوجئت أنهم أميون وعلى قد حالهم جدا، والشغل بتاعهم يا أمن يا ترزي يا شيال وغيره من المهام البسيطة، ووجدت ليهم احتياجات طبية ودينية لذلك قررت مساعدتهم».

تقديم برامج فنية ورياضية وثقافية عبر قناة «قلوب طيبة»

وتابع أن قناة «قلوب طيبة» ستقدم برامج فنية ورياضية وثقافية بالإضافة لدروس محو الأمية بلغة الإشارة لجعلهم يستمرون بالتعليم، إذ أن تسهيل الحياة على مرضى الصم وضعاف السمع بالجهود الذاتية تحت رعاية نقيب الممثلين الدكتور «أشرف زكي».

وأكمل إسماعيل فرغلي: «سوف أذهب إلى دار الإفتاء يوم الثلاثاء المقبل، لأن الناس دول محتاجين يعرفوا دينهم، وسماع خطبة الجمعة، وذهبت للنادي الأهلي والزمالك لعمل ألتراس لكل الأندية الجماهيرية من الصم وضعاف السمع، وأتمنى دعم الفرق بالدوري بالكامل دعم هؤلاء المواطنين».