وحدة الصم بالكنيسة الأنجليكانية تستضيف جمعية النور للتوعية بالصحة النفسية

استضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع، التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جمعية النور الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك لعقد ورشة للتوعية عن الصحة النفسية، بحضور 19 شابًا من خريجي الوحدة.

أهمية الصحة النفسية

تناولت الورشة الحديث عن أهمية الصحة النفسية، وكيفية تجنب العادات السيئة وأضرارها، وتناول الأكل الصحي، إضافة لفوائد الرياضة كونها عاملا أساسيا للصحة الجسدية والنفسية.

اختتم اليوم بمجموعة من الألعاب، تهدف إلى التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تجاهل الصحة النفسية وما ينتج عنها من أضرار.

وحدة الصم بالأسقفية

الجدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.