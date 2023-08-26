عادل حمودة عن إيلون ماسك: نسينا أنه غني وتذكرنا أنه عبقري

قال الإعلامي عادل حمودة إنه في عام 1927 بدأت مجلة «تايم» الأمريكية تختار شخصية العام وتضعها على غلافها، وكان أول من نال اللقب هو تشارلز لندبرج الذي قاد طائرة منفردا عبر بها المحيط الأطلسي من نيويورك إلى باريس، وحظي باللقب رؤساء وعلماء ونجوم وضعوا بصماتهم على الدنيا، لكن ما إن دخلنا عصر التكنولوجيا حتى اتجه اللقب إلى رموزها، قائلا عن إيلون ماسك: «نسينا أنه غني وتذكرنا أنه عبقري».

تنوع مؤسسي السوشيال ميديا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 1999 اختير جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي بدأ التجارة الإلكترونية، وفي عام 2010 اختير مارك زوكربيرج، مؤسس «فيس بوك»، قبل أن تتضح أضرار السوشيال ميديا على المجتمعات والديمقراطية، وفي عام 2021 اختير إيلون ماسك.

إيلون ماسك أغنى رجل بالعالم

وأشار إلى أنه كانت حيثيات الاختيار أنه أغنى رجل في العالم، لكن «ماسك» اعترض، فهو ليس بنكا يمشي على قدمين، هو في تصوره لنفسه رجل مهمته حل أكثر تحديات العالم صعوبة، هو يطور صناعة السيارات الكهربائية، هو يطور رحلات الفضاء، هو يطور البنية التحتية، ويعالج الأمراض التي بلا علاج، ويطور الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية، وأنظمة الدفع، وشكل النقود، لقد نسينا أنه غني وتذكرنا أنه عبقري.