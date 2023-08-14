نشأت الديهي: الدولة المصرية لديها أفكار مبتكرة لزيادة الحصيلة الدولارية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة موديز أبقت على تنصيف مصر الاقتصادي عند B3 لمدة ثلاثة أشهر مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرًا إلى أنه لا يقف كثيرًا أمام هذا الأمر، لأن الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم، خفض تصنفيها الائتماني خلال الأيام القليلة الماضية.

المركزي الأمريكي سيرفع معدل الفائدة بنسبة 4%

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن وكالة بلومبرج، تحدثت عن أن البنك المركزي الأمريكي، سيرفع معدل الفائدة بنسبة 4%، وهذا يعني انتقال الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة مثل مصر إلى أوروبا.

«معاشك بالدولار» بالنسبة للمصريين في الخارج

ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لزيادة الروافد الدولارية بكل الطرق، وفي هذا الإطار قامت الدولة بالعمل على تصدير العقار من خلال بيع العقار بالدولار للمصريين في الخارج، خلاف فكرة «معاشك بالدولار» بالنسبة للمصريين في الخارج، وأقل وثيقة تقدر بـ500 دولار، وفي نفس التوقيت مصر تستهد 40 مليون دولار من بيع تذاكر القطارات للأجانب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفكار المبتكرة تسعى لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.