عادل حمودة يكشف سبب كره إيلون ماسك لوالده: وصفه بـ«الشرير»

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه في عام 1980 انفصل والد إيلون ماسك عن الأم، واختار ماسك العيش مع أبيه، لكنه ندم على ذلك ندما شديدا، حيث وصف ماسك والده بأنه إنسان شرير، عذَّبه نفسيا بطرق يتألم عند ذكرها بصريح العبارة قال ماسك: «أنا أكره هذا الرجل».

ترك ماسك جنوب أفريقيا عام 1988

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 1988 ترك ماسك جنوب أفريقيا ولحق بأمه في الولايات المتحدة بعد أن حصل على جواز سفر كندي، درس في جامعة بنسلفانيا الاقتصاد والفيزياء.

شعر ماسك أن شبكة الإنترنت لديها قدرات على تغيير المجتمع

ولفت إلى أنه سعى إلى دراسات عليا في الفيزياء توفرها جامعة ستانفورد لكنه تركها بعد يومين، شعر أن شبكة الإنترنت لديها قدرات أكبر على تغيير المجتمع من دراسة الفيزياء، في عام 1995 أسس هو وشقيقه كيمبالي شركة «زيب تو» لمساعدة الميديا على التطور داخل عالم الويب والإنترنت.

أسس ماسك شركة خدمات مالية تسمى «أيكس دوت كوم»

وأوضح أنه بيعت الشركة بنحو 307 ملايين دولار، وأسس ماسك شركة خدمات مالية عبر الإنترنت تسمى «أيكس دوت كوم»، تخصصت الشركة في تحويل الأموال عبر الإنترنت، وبيعت مقابل مليار ونصف المليار.