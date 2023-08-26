والدة الشهيد إسلام مشهور توجه رسالة للرئيس السيسي: «إحنا معاك وبنأيدك»

وجهت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على وقوفه إلى جانب الشعب المصري في الأوقات الصعبة.

وقالت أم الشهيد: «احنا نؤيد ترشحه للانتخابات الرئاسية وبندعمك، وكلنا أسر الشهداء بنقوله مفيش أحسن منك، واحنا معاك وهيقدر يحمي البلد دي بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، أنا شوفت فيه الإنسان قبل كل شئ، وفي آخر لقاء معانا، طالبنا بحق أولادنا، والحمد لله حق أولادنا جه بعد 14 ساعة».

ابنها لم يفارقها طوال الستة سنوات الماضية

وتابعت والدة الشهيد اسلام مشهور، عبر برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية «لبنى عسل» عبر فضائية الحياة :«ابني مفارقنيش طوال الـ6 سنوات الماضية، بكلمه وبحس بوجوده معايا لكن الفراق صعب، ودي حاجة بتريحني وبترضيني وربنا مراضيني ومديني الصبر».

الشعب المصري عليه الصبر لنمر بأي مشاكل تواجهنا

وأضافت: «أن الشعب المصري عليه الصبر، وعلينا أن نمر من هذه الفترة بسلام، عشان ولادنا دمهم مايروحش هدر».