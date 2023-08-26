أحمد موسى: انضمام مصر إلى «بريكس» منحها ثقلاً سياسيًا كبيرًا في العالم

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مصر باتت موجودة ضمن النظام العالمي الجديد بعد الانضمام إلى تجمُّع بريكس، وما حدث بمثابة زلزال سياسي وهو انضمام 6 دول إلى 5 بلاد في التجمع.

هناك 3 دول نووية في مجموعة بريكس

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 دول نووية في هذه المجموعة وهي الهند والصين وروسيا، موضحًا أن مجموعة بريكس تنتج ثلث الحبوب في العالم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن انضمام مصر إلى بريكس منحها ثقلاً سياسيًا كبيرًا وعلاقات متوازنة مع الجميع، وجعل لمصر مكانة بين اللاعبين الكبار الجدد في العالم.

دول طلبت الانضمام إلى بريكس وجرى رفض طلبها

وأشار إلى أن هناك دولاً طلبت الانضمام إلى بريكس وتم رفض طلبها وهي الجزائر والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.