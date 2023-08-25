كل ما تريد معرفته عن مجموعة «بريكس».. تهـدف لتعزيـز التعاون الاقتصادي

تعد منظمة بريكــس اختصــار يشــير إلــى المجموعــة المكونــة مــن البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا، وهــو تعــاون اقتصــادي بيــن هــذه الــدول الخمســة، وتأسـس بريكـس بهـدف تعزيـز التعـاون الاقتصادي والتجـاري والسياسـي بيـن الـدول الأعضاء، وتعزيـز دورهـا فـي الشـؤون الدوليـة والاقتصاد العالمـي.

فكرة تشكيل بريكس

فكـرة تشـكيل بريكـس نشـأت فـي عـام 2006، عندمـا اجتمـع قـادة البرازيـل وروسـيا والهنـد فـي مدينـة سـانت بطرسـبرغ الروسـية، وجرى التأكيـد علـى أهميـة التعـاون والتنسـيق بيـن الـدول الناشـئة فـي مواجهـة التحديـات الاقتصادية والسياسـية.

فيمـا بعـد، جرى توسـيع المجموعـة لتشـمل جنـوب إفريقيـا فـي عـام 2010، وأصبحـت المجموعة تعـرف الآن ببريكس.

ويهــدف التكتــل إلــى تعزيــز التبــادل التجــاري والاستثمارات بيــن الــدول الأعضاء، وتعزيــز التكامــل الاقتصادي بينهــا، ويعمـل علـى تعزيـز الشـفافية وتنسـيق المواقـف فـي المنتديـات الدوليـة، مثـل الأمم المتحدة ومجموعـة العشـرين.

كمـا يسـعى بريكـس لتعزيـز التعـاون فـي مجالات أخـرى مثـل التعليـم، والثقافـة، والعلـوم، والتكنولوجيا، ويعد إنشــاء البنــك الجديــد للتنميــة جــزءا مــن بريكــس، ويهــدف إلى توفيــر تمويل لمشاريع التنميــة الاقتصادية والبنيــة التحتيــة في الدول الأعضاء.

تعزيز التعاون والتوازن الاقتصادي

يعزز بريكس التعاون «الجنوب - جنوب»، ويسعى لتعزيز التوازن الاقتصادي العالمي، ويعــد بريكــس منبــرًا قويًا للدول الناشــئة للتعبيــر عــن مصالحها ومواقفها في المنتديــات الدوليـة.

منـذ تأسيسـه، حقـق بريكـس تقدما كبيـرا فـي تعزيـز التعـاون والتنسـيق بيـن الـدول الأعضاء، ويسـتمر فـي أن يلعـب دورًا مهما فـي المشـهد العالمـي.