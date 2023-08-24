رئيس الصين يهنئ مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس بداية من 2024: مستقبل مزدهر

رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، ومنهم مصر اعتبارا من يناير 2024.

وقال «بينغ» في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم، وخلال هذه القمة أجرينا مباحثات معمقة بشأن الوضع العالمي بالإضافة إلى تعاون دول بريكس وتمكننا من التوصل إلى توافق واعتماد إعلان جوهانسبرج».

وأضاف: «قادة الدول الخمس اتفقوا بشكل جماعي على دعوة مصر والسعودية والإمارات الأرجنتين وإيران وأثيوبيا للانضمام إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة».

وتابع: «الصين تهنئ كل هذه الدول وتقدر الجهود المبذولة من قبل رئاسة مجموعة بريكس، إذ أن التوسع في العضوية حدث تاريخي ويظهر تفاني دول بريكس في التعاون والتنسيق مع الدول النامية لتلبية متطلبات المجتمع الدولي بالإضافة إلى المصالح المشتركة للدول النامية».

وواصل: «هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول المجموعة وسيؤدي إلى زخم جديد ضمن آلية المجموعة، بالإضافة إلى تعزيز عملنا من أجل إحلال السلام العالمي والتنمية المستدامة وبإمكاننا تحقيق الكثير وسيكون المستقبلُ مزدهرا ومثمرا لدول بريكس».