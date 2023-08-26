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حب من أول طبخة.. «محمود وسارة» تقابلا في مطعم صيني وفتحا مشروعا بعد الزواج

كتب:

أمنية شريف
10:21 م | السبت 26 أغسطس 2023
محمود وسارة

محمود وسارة

التقى محمود محمد وسارة فتحي في مطعم صيني سياحي كان هو الشيف وهي تعمل بالحسابات، لتبدأ أولى نظرات الحب ويتزوجا، ويقررا عمل مشروع للطبخ خاص بهما، وينشران قصتهما اليوم بعد نجاح خطواتهما معًا، ويتفاعل معهما الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن عملهما بالصدفة في المطعم الذي يعمل به شيف كان سببًا لمعرفتهما وحبهما.

قصة حب من أول طبخة

وبعد ثلاثة سنوات قررا بدء مشروع من الصدفة التي جمعتهما، ، يتشاركان فيه معًا بالطهي من المنزل، بحسب حديث الزوجة، لـ«الوطن»، أنه امتهن فكرة الطعام الصيني منذ الصغر لعمله مع طهاه الصينين، فضلًا عن طهيهم طعام المناطق المسلمة في الصين، للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا.

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