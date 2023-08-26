هل الأكل الموجود في المطاعم صحي؟.. استشاري تغذية علاجية يجيب

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن «الكثير من المطاعم الموجودة بالشوارع في مصر يجب وأن يكون لها معايير معينة تحت إشراف وزارة الصحة، وتحت إشراف وزارة السياحة، واللذين يعطيان شهادة تسمى بالفود سيفتي، أو هذه الشهادة المعروفة بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، موجودة بطريقة أخرى لأنه برنامج معروف خارج مصر، لأن ما فيش أي مطعم يفتح إلا لما يكون هذه الشهادة دي موجودة لدى هذا المطعم قبل فتحه».

جبران: هناك كورس يجب أن يلتحق به جميع المطاعم في مصر

وتابع «جبران»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه إيمان الحصري عبر عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنه «توجد الحدود الآمنة في الطعام المقدم بهذه المطاعم، وهي أن أي طعام تخطى حدود الأربع ساعات يجب إعدامه لأن البكتيريا بتكون موجودة في نفس الوقت، ومن أهم الحدود يجب تغيير القفاز عند استعماله في الأكل بصفة مستمرة، وأيضا يوجد كورس يجب على جميع المطاعم أن يلتحقوا به تحت مسمى haccp لصحة المواطنين ولا بد من تفعيله لجميع المطاعم في مصر».