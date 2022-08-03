«حسناء» في دعوى خلع: «مش خايف على صحته وعايش على أكل الشارع»

وسط أروقة المحكمة جلست فتاة عشرينية تشكو همها للسيدات اللاتي يجلسن بجوارها ويتبادلن الهم، حيث إنها قالت إنها جاءت لتخلع زوجها بعد أن فشلت في تحمل مسؤوليته أول على الأقل طبعه الغريب، ووسط تعجبهن خرج الحاجب لينادي على رقم دعواها لتدخل قاعة المحكمة وتقف أمام القاضي وتحكي له سبب دعواها بعد أن رفضت التصالح أمام خبراء التسوية، بعد أن أرغمتها تصرفاته على اللجوء لمحكمة الأسرة.

بعد تخرجها من الجامعة تقدم لها صديقها بعد أن صارحها بإعجابه بها منذ سنوات، وتقدم لعائلتها ويسار حاله وافق أهلها بعد أن أخذوا برأيها واتفقوا على تجهيزات الزواج والشقة، وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي، وخلال الخطبة تعرفت على عائلته: وكانت سعيدة معهم وكانوا يعاملوها باحترام، وبعد عام ونصف العام جحزوا منزل الزوجية وأقاموا حفل الزفاف وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء، وفقًا لحديث «حسناء. هـ».

كانت سعيدة في بداية زواجها

وبعدها انتقلت للعيش معه وعائلته في نفس المنزل، وكانت حياتها تسير بشكل طبيعي لا يشوبها الا بعض المشكلات اليومية التي كانوا قادرين حلها دون تدخل عائلتهم، وفي أول شهور زواجها حملت وزادت سعادتها وكان الجميع سعيد لها، وخلال حملها تعب زوجها واضطر للخضوع لإجراء تحاليل للاطمئنان على صحته، وبعد إجرائها أخبره الطبيب أنه يعاني من مشكلات في الكبد وكتب له أدوية ودله على نظام صحي في الطعام حتى لا تسوء حالته، حسب حديث الزوجة العشرينية.

وعن سبب دعوى الخلع قالت «حسناء» لقاضي محكمة الأسرة: «بقالي 3 سنين بحاول أقنه أنه ياكل أكل صحي ويمشي على النظام، لكن هو بكره الأكل والصحي وأكل البيت وكل يوم بيجيب أكل من بره وبياكل أكلات سريعة ودسمة وصحته في النازل، وكل الناس بتتهمني بالتقصير في حقة، وبقيت مش عارفه أراعي ابني ولا اتخانق معاه كل يوم وهو عنيد، ولما أقوله حافظ على صحتك علشان خاطر ابننا، يقولي إن بحرمه من الأكل».

الزوجة لجأت لمحكمة الأسرة

وأنهت "حسناء" حديثها مع القاضي، وقالت: إن بعد أن فاض بها الكيل من المشكلات معه، ورفضه لتطليقها لجأت لمحكمة الأسرة بالدقي وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 302.