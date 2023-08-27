عاجل.. سموحة يعلن الاتفاق على ضم ثنائي الزمالك

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اتفاقه مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك على ضم لاعب الوسط حمدي علاء على سبيل الإعارة، بالأضافة إلى المدافع محمود شبانة.

فرج عامر: سموحة اتفق مع الزمالك على ضم حمدي علاء وشبانة

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة «TeN»: «نجحنا في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، مثل ميدو مصطفى و أحمد خالد لاعبي أسوان، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي، واستعارة مصطفى البدري، كما رفض الجهاز الفني رحيل صديق أوجولا لحاجته الفنية إليه».

فرج عامر: سأتقدم بشكوي ضد أجاي

وعن أزمة النيجيري جونيور أجايي، قال فرج عامر: «سأتقدم بشكوى ضد اللاعب، وموقفنا سليم بنسبة 100% في هذه القضية»

وأضاف: «أجايي تعرض للإصابة منذ انضمامه إلى سموحة، وقمنا بعلاجه في أفضل المراكز الطبية وأجرينا له أكثر من عملية جراحية، رغم ذلك تقدم بشكوى ضدنا».

واستكمل: «أجايي حصل على كل مستحقاته المالية المتأخرة رغم أن النادي لم يستفد منه فنيا».