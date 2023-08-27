الشرطة البريطانية ترصد مكافأة 62 ألف دولار للإدلاء بمعلومة عن هدير العنزي.. ما قصتها؟

فتحت الشرطة البريطانية مجددا ملف اللاجئة العربية "هدير العنزي" والتي قد اختفت منذ عام 2019م في ظروف مازالت غامضة حتى الآن، وعرضت الشرطة البريطانية مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار أميركي) لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكان وجودها.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن هدير كانت قد وصلت إلى بريطانيا في نوفمبر 2018، وحصلت على الدعم من أقاربها الذين يعيشون في بلدة روشولمي بمنطقة مانشستر الكبرى، لكن لم يمض على وصولها عدة أشهر حتى تم الإبلاغ عن فقدانها.

وتعمل الشرطة البريطانية وفقا لافتراض أنها السيدة وقعت ضحية عنف متعمد، بعد هجوم مقصود، في حبن لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء هدير على قيد الحياة.

وتقول الشرطة البريطانية إنه من المهم كشف الحقيقة التي تحيط باختفاء "هدير"، بهدف تقديم إجابات إلى ابنة هدير الصغيرة.

وأكدت الشرطة البريطانية أن مثل هذه القضايا ستظل مفتوحة ما لم يتم حلها، ودعت أي شخص يملك معلومات حول مكان هدير بأن يقدمها فورا.