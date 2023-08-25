بريطانيا: من المحتمل جدا أن يكون قائد «فاجنر» لقى مصرعه خارج الطائرة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن من المحتمل جدًا أن يكون قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، قد لقى مصرعه خارج الطائرة، إذ لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أنه كان على متن الطائرة التي تحطمت في شمال موسكو.

تصريحات بريطانيا حول وفاة قائد فاجنر

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على تأكيد موسكو بأن «بريجوجين»، كان واحدا من بين 10 أشخاص، كانوا على متن الطائرة التي تحطمت.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، صرحت الوزارة بأن وفاة «بريجوجين» سينتج عنه تأثيرات كبيرة على استقرار المجموعة القتالية، حيث هيمنت سماته الشخصية من نشاط مفرط وجرأة استثنائية والسعي لتحقيق النتائج والقسوة الشديدة على المجموعة، ومن المتوقع عدم توافر تلك الملامح في أي خليفة له.

وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أول تصريحات له منذ الحادث الذي أودى بحياة جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، في 24 أغسطس، وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا.

تحطم طائرة قائد «فاجنر»

وقالت السلطات الروسية، إنً «بريجوجين»، كان مدرجا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة التي سقطت شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء الماضي، وذلك بعد مرور شهرين من قيادته تمردا فاشلا على قادة الجيش، حيث لم يتم القبض عليه أو احتجازه وقت التمرد، لكن «بوتين» ندد بالتمرد ووصفه بأنه «طعنة في الظهر» وتعهد بمعاقبة جميع المتورطين.

وفتحت روسيا، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، ولكنها لم تؤكد بشكل رسمي هوية الجثث العشر التي تم العثور عليها من بين حطام الطائرة المنكوبة شمال موسكو.