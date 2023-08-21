بعد تحذير الصحة العالمية من متحور EG.5.. الكمامات تنتشر مجددا في بريطانيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا الجديد «إيريس أو EG.5»، وخاصة بعد انتشاره فى بريطانيا والولايات المتحدة، ما جعله مثيرا للاهتمام نظرًا إلى سرعة انتشاره.

وبدأ البريطانيون ارتداء الأقنعة والكمامات مرة أخرى، نتيجة لنتشاره في المملكة المتحدة، وظهور بعض الحالات في البلاد، إذ ظهرت امراة بريطانية فى شوارع لندن ترتدي القناع.

أعراض فيروس كورونا المتحور الجديد

وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض فيروس كورونا المتحور الجديد، ما يلي:

- الحمى.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- السعال.

- آلام الجسم والعضلات.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- الإسهال.

- ضيق التنفس.

- نقص تشبع الأكسجين في الجسم.

- الصداع الشديد والمستمر.

فيروس كورونا المتحور الجديد يشكل مخاطر منخفضة

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يجرى مراقبة فيروس كورونا المتحور الجديد بحثًا عن أي طفرات قد تزيد من خطورته.

وبناء على الأدلة الحالية، تقول المنظمة إن فيروس كورونا المتحور الجديد يشكل مخاطر منخفضة على الصحة العامة على المستوى العالمي، وذلك بناءً على المتغيرات الأخرى المعروفة والتي يتم دراستها حاليًا.

ووفقًا لتقييم المنظمة للمخاطر، ورد فيه أن فيروس كورونا المتحور الجديد «إيريس» يظهر زيادة في الانتشار وميزة النمو والهروب المناعي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تغير في شدة المرض حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخصائص قد تؤدي إلى أن يصبح البديل المهيمن في بعض البلدان أو حتى على مستوى العالم.