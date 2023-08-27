أطفال في جولة داخل مدرسة الصاعقة: نحب جيش بلادنا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، فقرة تلفزيونية بعنوان «الأطفال بيقولوا إيه.. جولة من داخل مدرسة الصاعقة مع لمياء حمدين».

وقال طفل من داخل مدرسة الصاعقة: «جيش بلدي يحمينا ويحافظ علينا، ونحن نحبه»، وقال طفل آخر، «أنا أحب جيش بلدي، كنت دائمًا أراه في الأفلام والمسلسلات، وكنت أحلم برؤيته في الحقيقة، وهذا أمر رائع بالنسبة لي»، وأوضح طفل ثالث: «كنت دائمًا أرى السور ولم أكن أعرف ما يدور بالداخل، وكان لديّ شوق لمتابعة ما يجري في الداخل».

أحد الأطفال: كنت دائمًا أرى سور مدرسة الصاعقة ولم أكن أعرف ما يدور بالداخل

فيما علقت الإعلامية لمياء حمدين قائلة: «بداية من استقبال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة والقادة والعسكريون هناك وحتى التدريبات والعروض والمعايشة وأشياء أخرى، كان ذلك كله مبهرًا».

لمياء حمدين: زرنا ميادين التدريب واطلعنا على الأنشطة و«الكروس فيت»

وأضافت الإعلامية لمياء حمدين، «بدأنا نزور ميادين التدريب وكان أولها تنفيذ بعض الأنشطة ونظام اللياقة البدنية -الكروس فيت- بمجمع الملاعب بين رجال الصاعقة والأطفال، أما صالة الإعداد البدني -الجيم- فكانت شيئا مختلفًا تمامًا، فقد استقبلنا فريق كامل مختص بكمال الأجسام هناك».