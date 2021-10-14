قائد مدرسة الصاعقة: 3 معايير لاختيار فرد مقاتل في قوات النخبة

قال العقيد أركان حرب محمد مسعد، قائد مدرسة الصاعقة، إنه يتم اختيار الضباط في قوات النخبة المصرية، منذ تواجدهم كطلاب في الكلية الحربية، بناءً على اللياقة البدنية والانضباط والتوازن العسكري، أما «الصف الضباط» فيتم انتقاؤهم من معهد ضباط الصف بالمعايير الثلاثة نفسها.

انتقاء أفراد الصاعقة

وأضاف العقيد أركان حرب محمد مسعد، قائد مدرسة الصاعقة خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه بالنسبة لأفراد الجنود فهناك أفراد بالصاعقة للانتقاء من الأشخاص الذين لديهم مواصفات خاصة من حيث اللياقة البدنية، فلا يقل طوله عن 175 سم، وأن يكون جسمه ووزنه متناسقا، «لما بنختار بنختار توسما أنه يكون عنده قدرة على التحمل، وبالفعل لما بيدخل معانا التدريبات بيبقى فرد مقاتل قوي».

القوات الخاصة المصرية الأعظم على مستوى الشرق الأوسط

وأوضح العقيد أركان حرب محمد مسعد، قائد مدرسة الصاعقة أن القوات الخاصة المصرية أعظم القوات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يتم التدريب بشكل مشترك مع قوات شقيقة وصديقة كثيرة، ومستوى قواتنا دائما متفوق، «الحمد لله مستوانا متفوق ربنا يجعلها من أحسن لأحسن كقوات خاصة على مستوى الشرق الأوسط، وربنا يجعلنا قادرين على تأمين البلد، ونحقق الهدف الأسمى وهو أمن وسلامة الوطن».

الصاعقة وسام على كتف كل مقاتل

ولفت العقيد أركان حرب محمد مسعد، قائد مدرسة الصاعقة إلىة أن كلمة «الصاعقة» هي وسام يتم وضعه على كتف أو ذراع المقاتل، «أنا شخصيا بفتخر إني التحقت بقوات الصاعقة».